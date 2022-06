Simmo Saar nõuab kohtus terviseametilt hüvitist

2020. aasta detsembris lõpetas terviseamet usalduse kaotamise tõttu töölepingu ameti kommunikatsioonijuhi Simmo Saarega, kes kritiseeris riigi vaktsiinikava. Õhtuleht on varem kirjutanud, et toona detsembris rääkis telesaates „Kuuuurija“ anonüümne ametnik vaktsineerimiskava puudulikkusest. Järgneb intervjuu – nüüd juba Simmo Saar oma näo ja nimega – Postimehe otsestuudios. See on viimane piisk karikasse: vilepuhujaks osutunud kommunikatsioonijuhi Simmo Saare tööleping lõpetatakse otsesaate päeval, 21. detsembril. Töövaidluskomisjon leidis töölepingu lõpetamise olevat õigustühise. Nüüd arutab Simmo Saare hagi terviseameti vastu hüvitise väljamõistmiseks Harju maakohus.

„Isiklikult olen korduvalt soovinud sõlmida kompromissi ja tõmmata teemale joon alla, kuid siiani on üleskutse rahus edasi elada kõlanud kurtidele kõrvadele,“ märkis Saar ERRile. Usalduse kaotuse tõttu on terviseametist vallandatud ka meedianõunik Eike Kingsepp. Temagi hagi on kohtusse jõudnud. Pooleliolevaid menetlusi terviseamet ei kommenteeri, on varasemalt teatanud terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel Õhtulehele.