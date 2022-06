TEOLT TABATD! Linnutädi salgas kalapeade loopimist: olen ratastoolis ega suuda!

Ühe Põhja-Tallinna korrusmaja elanikud on rohkem kui kuu aega püüdnud jälile saada majas elavale „linnutädile“, kes loobib aknast välja toidujäätmeid. Samuti on igapäevaselt näha prügimaja kõrvale visatud leiba, saia ja kalapäid. Eriti kurjaks läks majarahvas siis, kui avastasid, et nende äsja renoveeritud maja seina on rikkunud lindude väljaheited, vahendas mupo pressiesindaja Meeli Hunt.