Aknast toitu loopinud linnutädi pääses mupo käest seekord hoiatusega

Ühe Põhja-Tallinna korrusmaja elanikud on rohkem kui kuu aega püüdnud jälile saada majas elavale „linnutädile“, kes loobib aknast välja toidujäätmeid. Samuti on igapäevaselt näha prügimaja kõrvale visatud leiba, saia ja kalapäid. Eriti kurjaks läks majarahvas siis, kui avastasid, et nende äsja renoveeritud maja sein on lindude väljaheidete poolt rikutud, vahendas mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Möödunud nädalal õnnestus ühe elanikul teha video, kuidas linnutädi prügimaja juures toimetab, lindudele toitu loobib ning seejärel kotitäie toidujäätmeid maha valab. Peagi õnnestus naine otse teolt tabada ja nii oli mupo inspektoritel võimalus prouaga vestelda. Hundi sõnul selgitati pikalt ja põhjalikult prouale, mille vastu ta eksis ning miks lindude toitmine linnaruumis aktsepteeritav ei ole. „Proua omakorda eitas igasugust toitmistegevust väites, et on ratastoolis ja ei ole selliseks tegevuseks võimeline, lisaks pole tal selleks ka raha ega huvi. Videost on aga näha, et linnutädi tõuseb üsnagi krapsakalt ratastoolist, kõnnib põõsaste juures ja tühjendab toidujäätmeid täis kilekoti.“