GALERII | Vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimus juba üheksandat korda Pardiralli

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.

„Vannipardis on lapselikku lusti ja õhinat. See on väike killuke rõõmu keset suurt vett, mis võib mõnikord tähendada teadmatust ning muresid. Täna saime üheskoos aidata neid, kellel rõõmu varjutab haigus. Iga piilu siin on hoolimise kild. Kui headusekillukesi saab palju, annab see lootust vastu seista elu katsumustele. Andsime koos Johanniga stardi Pardirallile. Lasin vette 16000 parti.Suur tänu kõigile, kes oma vannipardile Kadrioru kanalitel hoo andsid ja nõnda lapsi toetasid,“ kirjutab president Alar Karis.