Juhtkiri | Iga mürsk loeb

Ukraina kaitseb ennast Venemaa rünnaku eest. Iga mürsk on hinnas ja oodatud. Eestist saadetud relvad on rindel tänulikult vastu võetud. Kuid sellest on vähe, paljud muud riigid pole vist ikka aru saanud, mis koledus Ukrainainas toimub, sest kuidas muidu selgitada seda, et kord on mõnel riigil laost relvad otsa saanud ja teisel riigil võtab otsustamine justkui terve igaviku.