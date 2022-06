Hoone põrandate ja vundamendi vajumisele on olemas kiire ning kauakestev lahendus

Soomes üle 45 aasta ning Eestis pea 7 aastat tegutsenud ettevõttena on URETEK Balticu meeskonnale äärmiselt oluline kvaliteet ning klientide rahulolu. Laboritingimustes on tõestatud, et geopolümeeride eluiga on vähemalt 100 aastat, seega on tegemist kauakestva ja stabiilse lahendusega. Kasutatavad geopolümeervaigud on kahekomponentsed, paisuvad pinnases, on keskkonnale ohutud ning vetthülgavad. Kui kuni 4-meetrine pinnaseparandus on URETEK Balticu meeskonna jaoks tavapärane, siis praktikas on tulnud ette ka spetsiifilisemat, kuni 10-meetri sügavusel asuva pinnase tihendamist.