Vastulause | Ukraina sõja väljakutseid Eestile tuleb arutada avatult

Isamaa aseesimees Riina Solman heidab Õhtulehes Arenguseire Keskusele ette sõnumit, et sõjapõgenikud lükkavad Eesti rahvastiku vähenemist 20 aastat edasi, kuna see tähendavat ukrainlaste põlistamist lihttöödele ning Ukraina naiste käsitlemist sünnitusmasinatena. Mõlemad väited on ekslikud.