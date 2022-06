PULMAMÄNGUD TOOMPEAL! Ihaldatuim pruut kruvib hinda üles: „Meid ei huvita lihtsalt (!) kõrged positsioonid.“

OO ARM, KEDA KANNATAD? Kui praegune võimuliit läheb niivõrd tülli, et teineteist ei sallita silmaotsaski, tuleb Jüri Ratasel ja Kaja Kallasel võidelda just Helir-Valdor Seedri tähelepanu pärast ning teha selgeks, et just neil oleks koos kõige parem valitseda.