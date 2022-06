VARJUDE MÄNG: kas eelmine valitsus võib taas võimule trügida? Läänemets: kuuldavasti läbirääkimised käivad

Peretoetuste eelnõult allkirjad tagasi võtnud sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets on veendunud, et selle varjus pannakse kokku uut valitsuskoalitsiooni. Läänemetsa sõnul kuuluksid sinna Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Samas isamaalane Urmas Reinsalu kinnitab, et ta ei arva, et selle eelnõu pärast peaks praegune valitsus tagasi astuma.