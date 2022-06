Sotsiaalkaitseminister Riisalo: lapsepõlve vaimne tervis on vundament kogu eluks

Vaadates möödunud paari aastat on selge, et COVIDi-kriis on jätnud meie lastele ja noortele tõsise jälje. Riigikantselei igakuiste küsitlusuuringute põhjal on suurt või väga suurt stressi kogu koroonakriisi vältel kogenud kõige rohkem 15-24 aastased, aprillikuus lausa 56% neist. Ka depressiooni, ärevuse ja kurnatuse näitajad on kõrgeimad just noorte hulgas. Aasta varasemaga võrreldes on pilt täna küll parem, kuid vaimse tervisega maksid koroonapiirangutele kõige enam lõivu just lapsed ja noored.

Koolitame juurde kliinilisi psühholooge ja toetame kohalikke algatusi

Eesti riik on viimastel aastatel juba üksjagu teinud, et vaimse tervise abi paremini kättesaadavaks teha. Spetsialistide puuduse leevendamiseks rahastab riik teist aastat kliiniliste psühholoogide kutseaastat, mille tulemusena saab väga nõutud ja hinnatud spetsialiste senisest mitu korda rohkem. Kui Riigikogu võtab vastu muudatused tervishoiuteenuste korralduse seaduses, muutub kliinilise psühholoogi vastuvõtule saamine ka tükk maad lihtsamaks – perearst saab patsiendi suunata sinna otse, ilma teraapiafondi reeglitest tulenevate piiranguteta. Niisamuti rahastab riik sügisest ka psühholoog-nõustajate kutseaastat, sest ka neist on puudus.

Läinud aasta lõpust pakub Sotsiaalministeerium ka kohalikele omavalitsustele rahastust kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiseks. Toetust saab taotleda nii psühholoogi palkamiseks kui teisteks vaimse tervise teenusteks – kriisi- ja kogemusnõustamiseks, tugigruppideks jms. Raha toetustele on sel aastal 1,3 miljonit eurot ning praeguseks on toetust taotlenud ja saanud umbes pooled kohalikest omavalitsustest.

Riigieelarvest tuleb leida lisaraha

Riik rahastab ka hingehoiuteenust, ohvriabi, kriisitelefonide tööd, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ning MTÜ Peaasjad tegevust. Peaasi.ee pakub näiteks nõustamist spetsiaalselt noortele. Ka haridussüsteemi on nõustamis- ja tugisüsteemid sisse seatud ning eraldi on teenused ka seadusega pahuksis või tõsisemate vaimse tervise probleemidega noortele. Keerulise käitumise ja suure abivajadusega lastele on riik arendamas uusi sekkumisi, et abi oleks vajaduspõhine ja jõuaks lasteni võimalikult vara.

Eesti vaimse tervise süsteem on tänaseks ühest küljest mitmekesisem kui kunagi varem, kuid teenustest on endiselt puudu. Oma osa on selles ka aastatepikkusel alarahastusel. Uue riigieelarve läbirääkimistel 2023. aastaks planeerin seista koos sotsiaalministeeriumiga selle eest, et hädavajalik lisaraha jõuaks psühhiaatrilise abi vajadust ennetavatesse vaimse tervise teenustesse, laste ja noorte toetamisse ning ohvriabiteenustele. Muu hulgas vajab lisaraha lasteabitelefon 116111, et suudaksime jätkuvalt aidata abivajavaid lapsi ööpäevaringselt.