Juhtmevabad kõrvaklapid: minimalistlik, kuid oluline detail

Kui kannate mütsi või Teil on pikad juuksed, siis on võimalik, et juhtmevabad kõrvaklapid jäävad nähtamatuks, kuid sellegipoolest on oluline, et need Teie üldise stiiliga kokku sobituksid. Meie värvivalikust leiad kindlasti sobivad, mille värvi saad kombineerida näiteks jalanõude, aksessuaaride või riietega. Oma riietusega sobivaid klappe on lihtne valida.