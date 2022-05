Juhtkiri | Laps on laps

Jah, 14–15aastane võib kaugel vaatlusel olla sama pikk kui täiskasvanu, keha areneb jne. Aga aju vajab veel aega, et areneda mõtlemisvõimeliseks organiks, mis suudab täiskasvanule kohaseid otsuseid vastu võtta. Tõsi, on ka neid täiskasvanuid, kelle aju areng tekitab küsimusi, kirjeldasime nende tegemisi paar lõiku eespool. Teismelised üldiselt siiski pole veel võimelised täielikult oma tegudest aru saama. Ja kui üks pool on alaealine, siis alati vastutab täiskasvanu. Jutud suguküpsetest 14aastastest seksijumalatest tuleb heaga liigitada kahtlase väärusega unelmate valda, millel puudub seos reaalsusega.

Seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmisest räägiti aastaid, debatt oli kirglik, igapidi arutleti sarnaste suhete moraalsuse jne üle ja kohati tundus, et poliitikud-ametnikud jäävadki analüüsima, menetlema jne. Kuid nüüd on see tehtud, hoolimata muudest põletavalt päevakajalistest probleemidest. Nii lihtne oleks teemat lõputult edasi-tagasi veeretada. Kuigi laste nimel käib praegu riigikogus kahtlase väärtusega trall, siis see enne 1. juuni lastekaitsepäeva vastu võetud otsus teeb laste kaitsmise tõesti lihtsamaks.