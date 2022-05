Lõpuks jõuti kompromissini: Vene naftavedu jääb pikkamisi seisma

Euroopa Liit sulgeb aasta lõpuks 90 protsendi Vene nafta sisseveo, mis tähendab Bloombergi arvestuste kohaselt, et Putin kaotab 22 miljardit dollarit sissetulekut aastas ja peab sõjategevuse kokku tõmbama. Oma peakorteri Hollandisse viinud The Moscow Times kinnitab, et iga sõjapäev läheb Kremlile maksma 21 miljardit rubla ja kulutused „rahvuslikule kaitsele“ on kasvanud pärast Ukrainasse sissetungi 24. veebruaril rohkem kui kaks korda.