Ene Pajula | Jüri, oled sa mees või kelgunöör?

Liibanoni filosoof Nassim Taleb on 2007. aastal käinud välja teooria, et mustad luiged tähendavad kolme asja: ilmuvad ootamatult ja lõhuvad valitsevaid arusaamu; nende mõju on massiivne; tagantjärele suudetakse nende ilmumisele anda asjakohane selgitus. Ajaloos on palju sellekohaseid näiteid, viimane neist on koroonapandeemia puhkemine. Kõigile neile tingimustele vastab ka 1991. aasta, kui Nõukogude Liit lagunes, Soomes kukkus ära idakaubandus, pangad läksid koos inimeste hoiustega põhja ning töötus kasvas taevani. Soomes oli selle asja nimi lama.