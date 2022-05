ÕL VIDEO | Vastik ja tüütu karuputk: Ilma hävitustööta seisaks Eesti põlluservadel putkesein

Eesti looduses on teisigi looduses vohavaid võõrliike, kuid karuputke tõrje on riik võtnud enda kanda, sest see taim võib olla ohtlik ka inimesele. Nende taimede mahl võtab nahale sattudes sellelt kaitse ultraviolettkiirguse eest ning päike pääseb nahka põletama, tulemuseks villid ja põletushaavad. Pealegi on taim sitke ja sellest vabanemiseks võib vabalt kuluda kümneid aastaid.