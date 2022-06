Tüütu liighigistamine… millest oleks abi?

Mis on liighigistamine?

Liighigistamine on higieritus suuremal määral, kui on vajalik normaalseks termoregulatsiooniks. Enamasti ei ole liighigistamine haigus, vaid organismi regulatsioonimehhanismide eripära. Osadel inimestel haarab liigne higistamine kogu kehapinna, osadel aga ainult mõned piirkonnad. Mõnel tekib liigne higieritumine näole, teisel näole, kaelale või kaenlaalustesse, kolmandatel higistavad ainult peopesad. Liigne higistamine on tüütu ja tekitab probleeme tuhandetele inimestele kõikjal maailmas. Liighigistamisest tingitud vaevusi esineb ligi veerandil kõigist inimestest.