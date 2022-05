LAHKHELID: kas sotsid jäävad lastetoetuste tõstmises pika ninaga? Läänemets: „See on kõige kriitilisem küsimus!“

„Laua taga öeldakse, et tegu on mingi ideoloogilise või maailmavaatelise põhjusega. See jääb muidugi arusaamatuks,“ räägib sotside juht Lauri Läänemets, kuidas EKRE on blokkimas sotside ettepanekut tõsta lastetoetuste eelnõuga ka üksikvanema toetust 19 eurolt 50 eurole. Läänemets ei välista, et sotsid tõmbuvad lastetoetuste tõstmise eelnõust sootuks tagasi.