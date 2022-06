Rõuge vald meelitab nii külla kui ka elama – ürgne loodus käsikäes nüüdisaegse elukeskkonnaga

Noorte soov Rõuge valda kolida on kindlasti seotud kauni ja puhta keskkonnaga, heade haridusvalikute ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Perede mugavamaks maale asumiseks on algatatud perede elamumaa konkurss, mille abil antakse peredele võimalus soetada sümboolse hinnaga (0,5 €/m2) elamumaa krunt oma kodu rajamiseks, seejuures on eelistatud pered, kus on kasvamas üks kuni mitu last.

Algselt noorte perede kruntideks nimetatud projekt on praeguseks lihtsalt perede elamumaa konkurss – et mitte piirata, mis vanuses peaks pere olema. Krunte välja andes on aga eelistatud lastega pered. Piloodina on neli sellist krunti välja mõõdetud Rõuge alevikus, neist kaks on juba mõne aasta eest ka välja müüdud ja pered elavad sees. Kahe ülejäänud krundi müümiseks kuulutab vallavalitsus selle suve lõpus taas välja konkursi (15. augustist 15. septembrini). Juba järgmisel aastal on plaanis täiendavate kruntide pakkumine üle valla. Konkursi võitjad peavad alustama elamu ehitustöödega hiljemalt kahe aasta jooksul ning ehitama elamu valmis ja saama kasutusloa hiljemalt viie aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Nii mõnigi võib küsida, kas Rõuge vallas ikka on võimalik korralikku internetti kasutada – pole ka ime, sest enamik kaugtöödest nõuab võrguühenduse olemasolu. Valda on loodud mitmed kaugtöökeskused: Rõuge alevikus asub kaugtöökeskus Catlamaja, kaks kaugtöökohta on Misso teenuskeskuses ning töötada on võimalik ka valla raamatukogudes. Lisaks neile pakuvad kaugtöö võimalusi Kuplandi võrgustikku kuuluvad majutusasutused-kohvikud Haani loometare, kohvik Suur Muna ning Ööbikuoru Villa.

Rõuge valla kaunil kuplilisel maastikul peidab end metsade vahel kaasaegne ja armastatud elukeskkond. Pildil on Kisejärve maastikukaitseala Misso kandis. Foto: Martin Mark

Rõuge vald tahab kasvada, mistõttu on iga lapse sünd tähtis sündmus! Näiteks tähistatakse iga lapse sündi isikliku tervitusega valla Facebooki lehel ja kuulutatakse seda kogu maailmale roosa või sinise „munaga" Pesapuu vaatetorni tipus. See viimane on eriti armas viis lapse sünnist teatada – aga mida see siis täpsemalt tähendab?

2016. aastal valmis Rõuge Ööbikuorus vaatetorn, mille nimi on Pesapuu (sest ta meenutab kujult justkui linnupesadega puud). Ülemises „pesas“ on kuppel, mis on nagu linnumuna. Torni saab panna põlema erinevates valgustes: näiteks isamaalistel pühadel sini-valgena musta taeva taustal; enneaegse sünni päeval lillana, talvel jõulupuu moodi rohelisena, suvel lille sarnaselt… Aga kui Rõuge vallas registreeritakse lapse sünd, siis sel ööl põleb Pesapuu tipus vastavalt kas roosa või sinine muna. Muide, sageli käivad noored pered öösel Ööbikuorus seda just nende auks põlevat „muna“ koos titaga pildistamas.