Innovaatiline tööstressi leevendaja – CBD õli

Paljude eestlaste südamed võitnud Organia CBD õli on kanepitaimes olevat kannabidiooli sisaldav toode, mis ei ole psühhoaktiivse mõjuga ning on seetõttu legaalne. Üks lihtsamaid ja populaarsemaid viise CBD kasutamiseks ongi õli kujul, mis saadakse kanepitaimest CBD eraldamise teel.

„Väga paljudel inimestel on kanepiõlist olnud abi valude, ärevuse, unetuse ja keskendumisraskuste puhul. See on lihtne ja ohutu viis stressi leevendamiseks nii kontoris kui kodus,“ ütles CBD õli ettevõtte Organia turundusjuht Rauno Kutti.

Enamik ettevõtteid peab töötajaid oma kõige väärtuslikumaks varaks. On teada, et lisaks palgale peetakse töökeskkonnas aina olulisemaks ka muid kaasnevaid lisaväärtuseid, et hoida oma töötajaid motiveeritute ning õnnelikena. Rauno Kutti sõnul on selleks mitmeid võimalusi. „Miks mitte võiks küpsise- ja kommikausside kõrval olla valmis ka CBD õli, mis aitab pingelises olukordades tööle keskenduda?” sõnas ta.