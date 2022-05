Vormsi ja Hiiumaa masuudireostuse allikas on tänapäevane laevakütus

Vormsi ja Hiiumaa rannikut tabanud reostusest võeti proovid ning saadeti laborisse analüüsimiseks, kust selgus, et on tõenäoline, et proovi võtmise ajaks oli reostus keskkonnas olnud umbes kaks nädalat või vähem. Kütteõli väävlisisaldus reostuses viitab pigem praegusel ajal kasutusel olevale laevakütusele, teatas keskkonnaamet.