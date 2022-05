Ekstreener Getulio Aurelio Fredo nõuab Nõmme Kaljult kohtus hüvitist

Getulio Aurelio Fredo hagi Nõmme Kalju FC vastu on töölepingu lõpetamise, töötasu ja hüvitisenõudes. Läinud aastal sai Fredo jalgpallis tegutsemise keelu. Nimelt on treenerit avalikult süüdistanud seksuaalses ärakasutamises naisjalgpallur, kelle väitel toimus see siis, kui ta oli 14aastane. Samas see ei olnud Getuliole esitatud kahtlustuse sisuks, on öelnud varasemalt kaitsja Robert Sarv. „Uurime episoode, mis toimusid ajavahemikul 2014–2019, ning kannatanuid on hetkel kaks. Oleme viinud läbi esimesed menetlustoimingud ja kuulanud üle kannatanud ning jätkame koos politseiga asjaolude välja selgitamist,“ on öelnud Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild. Kriminaalasi jätkuvalt uurimises.