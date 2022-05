Justiitsministeerium ei leidnud kohtunike raamatu jaoks raha

Leksikoni kirjastamiseks tehtud pakkumise kohaselt on seni soodsaim Tartu Ülikooli Kirjastuse pakkumine summas 4250 eurot (millele lisandub käibemaks). „Leiame, et tegemist on olulise ettevõtmisega, mis aitab igati jäädvustada Eesti õigusriigi ajalugu, kuid kahjuks ei ole justiitsministeeriumil võimalik antud leksikoni väljaandmist toetada. Kohtute eelarve võimalused on ka käesoleval aastal piiratud ning oleme praegu selle raames oma prioriteediks seadnud kohtuametnikele nende töö väärtusele vastava palga tagamise,” teatas justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep. Alternatiivse lahendusena soovitab ministeerium Eesti Kohtunike Ühingul kaaluda leksikoni jaoks kogutud andmete avaldamist kohtute veebis, mis võimaldaks hoida leksikoni ajakohasena.