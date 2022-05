Juhtkiri | Märka ja reageeri!

1964. aasta märtsis tapeti New Yorgis oma koduakende all väidetavalt üle 30 tunnistaja nägemisel ja kuulmisel baaridaam Kitty Genovese. Keegi ei kutsunud abi. Spekuleeritakse, et ta oleks rünnaku üle elanud, kui esimene tunnistaja oleks abi kutsunud. Mitmed juhtumi asjaolud on segased, kuid sündmusest inspireerituna tekkis mõiste Genovese sündroom ehk kui pealtnägija-tunnistaja arvas, et ta on üksinda, siis umbes 85% inimestest läks abi pakkuma, aga kui kõrval oli kasvõi üks inimene, siis oli see arv umbes 65%. Nelja tunnistaja kohalolu tõmbas aitamise umbes 31%ni ja rahvahulga suurenedes langes see veelgi. Rahvahulgas on lihtsam mõelda, et küll keegi teine aitab. Üksi olles mõistab inimene kiirelt, et seda kedagi teist pole.