Euroopa unustatud mure: kümned tuhanded pagulased Vahemerel

„Esimesed päästetud on meie pardal olnud juba 11 päeva,“ nendib Lehtivuori. „Ruumi on vähe ja inimesed magavad lageda taeva all tekil. Haigused levivad kiiresti, inimesed lähevad täisid täis, sest seebivarud hakkavad lõppema, nagu ka lihtsaim vajalik ravim, paratsetamool. Toiduvaru on veel paariks päevaks. Ei usuks, et oleme Euroopas, kui näen sellist vastutustundetust.“