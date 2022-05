Populaarsust koguv trend kodu sisustamisel: kivimööbel!

Kivimööbel on läbi aegade olnud kõrgelt hinnatud luksuskaup, kuid see jõuab üha enam ka tavalistesse kodudesse. Nii mõnigi võib muretseda, et ehk tema koju kivist mööbel ei passi, kuid tegelikkuses on võimalik seda kenasti erinevate materjalidega kombineerida. „Näiteks puit ja kivi on alati ajatu ja stiilne kombo. Kivi saab nii paljudes erinevates mustrites ja toonides, et leidub kindlasti sobiv variant igale kodule. Kuna valmistame kivist mööblit eritellimusel, saab klient kujundada oma meele ja maitse järgi tema koduga ideaalselt kokku sobiva toote!“ toob välja kivimööblit valmistava ettevõtte The Corners üks loojatest, Grete Toomingas.

Muuseas, The Cornersi idee sündis isiklikust vajadusest. „Soetasime uue pesa ja hakkasime seda innukalt sisustama. Tihti aga osutus raskeks leida just see õige kapike või lauake, kord ei sobinud mõõdud ja teine kord värv või materjal. Nii otsustasimegi mõned asjad täitsa ise teha ja toota ning mõningaid natukene enda maitse järgi kohandada. Nii saimegi valmis meie koduga ideaalselt sobivad mööbliesemed. Jäime nendega ise väga rahule ja saime ka külalistelt väga palju head tagasisidet,“ meenutab Toomingas. Sealt hakkaski idee vaikselt küpsema ning kokku said tema enda huvi sisekujunduse ja disaini vastu ning kaasa Tauri teadmised ja oskused teostusest-materjalidest. „Meie eesmärk on toota mööblit mis on ajatu, unikaalne ja kvaliteetne.“

Materjalide valik on lai

Toomingas osutab, et nende kogemuse järgi tellitakse kivist kõige enam erinevaid laudu ja postamente. „Väga populaarsed on ka loomulikult kivist köögitasapinnad ja eritellimusel valminud kivivalamud. Kivist on võimalik teha ka aknalaudu ning katta näiteks kaminaid ja treppe,“ lisab ta. Sealjuures on materjalide valik suur ning klient võib kujundada toote enda maitse ja vajaduste järgi.

Hetkel on kivimööbli maailmas trendikad naturaalsed ja pehmed toonid, tugevad mustrid ja terrazzo. „Disainide poolest on näiteks väga tihti tellitud täiskivist block lauad, ümarad täiskivist söögilauad ning erinevad kuubikud ja postamendid. Populaarsust koguvad ka ebasümmeetrilised ja ovaalsed kujud ning erinevate materjalide kombineerimine,“ kõneleb Toomingas.