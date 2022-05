Seisukoht | Inflatsioonist, pisipoja näitel 

Too lapsepõlvemälestus kangastus nädalavahetusel eriti kirkalt, sest sattusin enda aastase pojaga jalutama Kristiine laadale ja sealses mänguasjatelgis olid müügil hirmsa kvaliteediga Avcngersi nukud, mida kindlasti ei tohi segi ajada Marveli autorikaitstud Tasujatega. Muidugi ma ostsin ühe, Meedik Imeliku, või kuidas iganes selle maagi võltsitud nimi on – faktiliselt lapsele mängimiseks, praktiliselt enda nooruse meenutamiseks.

See vuhvel-mänguasi läks mulle maksma viis eurot. Statistikaameti järgi on sajandivahetuse 25 krooni väärtus tänapäeval eurodes 3,80. Ehk inflatsioon on hirmus ka Eesti võltslelude turul!