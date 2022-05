HÜVASTI, VALITSUSPARTNER?! Karilaid: „Meie põhiline plaan on seista Keskerakonna programmiliste huvide eest.“

Lastetoetuste tõstmise plaani ootab esmaspäeval riigikogus ees proovikivi: eelnõu esimene hääletus. Reformierakondlased ootavad, et keskerakondlased kuulaksid mõistuse häält ja võimaldaksid lastetoetuste tõstmist sügisel, kui koalitsioonides arutataksegi järgmise aasta riigieelarvet. Nood aga ei malda oodata. „Meie põhiline plaan on seista Keskerakonna programmiliste huvide eest. See on kõige tähtsam plaan – sellest lähtume, sellest me oma tegevusi kujundame,“ ütles Jaanus Karilaid.