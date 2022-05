Miks hakkavad maapealsed kasiinod hääbuma?

Kui 10-15 aastat tagasi oli ainuüksi Eestis maapealseid kasiinosid ligi kolmsada, siis 2022. aasta seisuga on neid jäänud kordades vähemaks. Tänapäeval on õnnemängud kolinud internetti. Netikasiinode äri on operaatorite jaoks kasumlik, kuidas muidu seletada, et nende arv aasta-aastalt aina kasvab?

Miks maapealsete mängupõrgute menu on langustrendis?

Kui väita, et maapealsed kasiinod oleks kuhugi kadunud või varjusurmas, siis oleks tegemist liialdusega. Endiselt leidub hulk inimesi, kes tahavadki kodust välja saada, et teiste seltskonnas õnne proovida, teha mõni drink ja suhelda diileriga näost näkku.

Paikades, kus online kasiinod keelatud, on maapealsed kasiinod ainuke legaalne võimalus hasartmänge nautida. Heaks näiteks on Macau, kus veebis pärisraha peale panuseid teha on kategooriliselt keelatud, samas kui maapealsed mängusaalid on ääretult menukad.

Peamine põhjus, miks arenenud riikides online kasiinode menu aasta-aastalt kasvab, on tänapäeva kiire elutempo. Kui tahtagi meelt lahutada rohkem kui kord nädalas, siis online kasiino on parim valik selle kättesaadavuse ja mugavuse tõttu.

Online kasiinode kasuks räägib veel suurem anonüümsus ning märksa laiem hulk boonuseid kui maapealsetes mängusaalides. Ka mängude valik on märgatavalt mitmekesisem.

Pole kahtlust, et on mängijaid, kes usaldavad maapealseid kasiinosid rohkem, sest tegu on millegi käegakatsutavamaga. Arenenud riikides nagu Eesti, Rootsi ja Suurbritannia pole see aga nii suur probleem, sest mängude ausust kontrollivad professionaalsed riiklikud organisatsioonid.