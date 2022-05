ÕL VIDEO | KUIDAS KÕIK NII NÄSSU LÄKS? Pilves narkodiiler pääses põgenema, lohistades politseinikku auto all

Politseinikud tegid improviseerides saatusliku vea. Seetõttu lõppes näiliselt lihtne narkodiileri kinninabimine sellega, et politseinik lohises mitu meetrit auto all, saades ränki vigastusi. Luumurru sai teinegi politseinik. Täielikult nässu läinud vahistamiskatse muutis kriminaalpolitsei käitumisrutiine – et midagi nii jubedat enam Eestis iialgi ei juhtuks!