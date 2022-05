Vaata pilte! Huawei uued nutikellad sobivad nii luksuslikule peole kui ka spordirajale

Tehnoloogiafirma kellade valiku tippklassi kuuluv Huawei Watch GT 3 Pro köidab eeskätt tähelepanu oma silmapaistva välimusega. Kahes eri stiilis korpusega kell pakub valikut erinevatele maitsetele: 46 mm läbimõõduga mudel koos titaanist korpusega sobib pigem massiivse stiili austajatele ning 43 mm kõrgtehnoloogilisest keraamikast valmistatud mudel on pigem naiselikuma stiili austajale. Kui massiivsema titaanist mudeli valikus on halli värvi nahast rihm, siis naiselikuma kellamudeli puhul saab valida keraamilise või valge nahkrihma vahel. Kõik kellal olevad detailid on sealjuures peensusteni läbi mõeldud ning pakuvad disaineri rolli ka kasutajale: ühtekokku on Huaweil 70 000 spetsiaalset ekraanidisaini, mille seast saab iga kasutaja valida oma kellale lemmiku ning vahetada seda nii tihti kui soovib. Sedaviisi leidub sobiv stiil igale sündmusele – olgu tegemist piduliku vastuvõtu, suvise kokteilipeo või suurejoonelise ooperietendusega.