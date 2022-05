KES AITAB, KES KEERAB SELJA? Ahistajale vastulöögi andnud naine: „Laps lihtsalt värises ega julgenud ennast liigutadagi.“

Hiljuti lükkas Tallinnas rongipeatuses 41aastane tige naine perroonilt alla juhuslikult ette sattunud väikelapsega ema ja virutas talle näkku – ning paraku ei läinud appi ükski pealtnägija. Ründaja saab nüüd vanglas oma tegude üle järele mõelda, kuid mõttekoht on ka see, mida tuleks teha vägivalda kõrvalt nähes. Võhivõõrastele appi läinud vaprad naised räägivad, kuidas nad hakkama said: vahel piisab vaid pilgust, teinekord aga võivad rusikad vehelda ka appitõttaja nina ees.