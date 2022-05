KUI NAPILT JÄI TULEMATA UUS METANOOLITRAGÖÖDIA? Salaviina pähe joodud puupiiritus röövis koolipoisilt nägemise

„Mul tekkis mõte ühel päeval, et tahan viina juua,“ alustab toona veel 18aastane Martin (nimi muudetud) viimaste päevade sündmuste kirjeldamist politseile. Ta meenutab, kuidas 2019. aasta novembrikuu esmaspäeval kutsus ta sõbra külla, et väikeses üürikorteris väike pidu korraldada ja napsu võtta. Martin lubab kamraadile, et muretseb seks puhuks õhtuks ka pudeli kanget. Esialgu pidi selleks olema poeviin, aga siis nägi Martin linna peal vana tuttavat.