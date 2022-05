Kevadised aiatööd, mis panevad muru kasvama

Aiatööd kevadel algavad ettevalmistustest

Aiatöödega võib alustada juba märtsis ja aprillis, kõik sõltub sellest, milline on õhutemperatuur ja ilmastik. Vahepeal võivad aiatööd kevadel lükkuda ka edasi, sest talv on pikenenud ja ilmad jahedad. Taimede istutamine tuleb võtta ette siis, kui on paras aeg. See sõltub suuresti nii ilmast kui ka taime kasvuvajadustest jms. Küll aga saab juba varakevadel alustada muru hoolitsemisega. Aga enne veel tuleb läbi mõelda, kas kõik vajalikud aiatööriistad on olemas ja kui on, siis kas need vajavad ka hooldust.

Aiatööd kevadel ja ka suvel mööduvad suuresti muru niites, mistõttu on isiklikku aeda omades lausa hädavajalik hea muruniiduk. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud robotniidukid. Robotniiduk on hea vahend, kuna suurema muruniitmise töö teeb see sinu eest ära. Robotmuruniidukid ei ole aga ainsad muruniidukid, mida valida. Suuremates aedades on tihti kasutusel ka murutraktorid, väiksemas aias saab väga hästi hakkama aga klassikalise niidukiga.

Kui sul on olemas robotniiduk või mõni teine niiduk, siis veendu enne hooaja algust, kas see on heas korras. Kui see vajab natukene parandamist või hooldamist, lase see teostada. Pea meeles, et robotniiduk tuleb kevade alguses uuesti seadistada, et see hakkaks oma tööd õigesti tegema. Kui niidukit pole, leia parim robotniiduk või mõni teine niiduk, millega niitmistöid teostada.

Muru hooldamine algab riisumisega ja lõppeb niitmisega

Selleks, et sinu muruvaip oleks äärmiselt kaunis, tuleb selle eest hakata hoolt kandma juba kevadel. Kõige esmane töö, millega alustada, on lihtne, selleks on riisumine. Riisumisega saab eemaldada erinevaid taimejäägid ja õhutada mulda. Mulla õhutamine on oluline, et soodustada paremat muru kasvu. Suuremaks õhutamiseks võid võtta ka muruhargi ja sellega käia läbi kogu muru. Teine võimalus on kasutada spetsiaalset muruõhutajat, mis lihtsustab kogu protsessi.

Kui eelnev töö tehtud, võib hakata väetama. Väetamiseks on õige aeg umbes aprillis või maikuu alguses, kui muru on hakanud vaikselt kasvama. Selle jaoks vali spetsiaalsed väetised, mis on mõeldud kevadiseks väetamiseks. Et väetis jõuaks kiiremini ja paremini mullastikku, tee seda vahetult enne sadu. Sama tuleks teha ka lupjamisega, kui see peaks olema vajalik.