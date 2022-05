OTSE | KOALITSIOON ONGI LÕHKI? Lastetoetuste tõstmise eelnõu läbis esimese lugemise

Eelnõuga tõstetakse kolme kuni kuuelapselise pere lasterikka pere toetus 300 eurolt 700 eurole ning seitsme ja enamalapselise pere lasterikka pere toetus 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks elatustaseme tõusuga jätkuvalt proportsionaalne ja toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga kalendriaasta 1. aprilliks. Indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma. Lasterikka pere toetust ei indekseerita, kui indeksi väärtus on väiksem kui 1,000. See tähendab, et elatustaseme langedes lasterikka pere toetus ei vähene.