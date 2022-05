Kohus jättis Venno Loosaare hüvitisnõude rahuldamata

Kommentaar ilmus 2020. aastal ühe seltskonnaajakirja veebiartikli all, mis rääkis Loosaarele esitatud süüdistusest lapseealise seksuaalses väärkohtlemises. Kommentaar on nüüdseks eemaldatud. Rein Sermat on põhjendanud kommentaari sisu peaasjalikult sellega, et tegu oli avaliku aruteluga, mis pole keelatud ning tema info rajanes suuresti prokuratuuri pressiteatel, on Õhtuleht varem kirjutanud. Loosaare hagi Sermati vastu on 3780 eurot.