Vald otsustas: Türi pronkssõdur tuleb kalmistule kolida

Seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas on Eestis aktuaalseks muutunud nõukogude okupatsiooniga seotud sõjahaudade hauatähiste ja mälestusmärkide säilitamise või ümberpaigutamise vajadus, teatasid Türi vallavanem ja volikogu juht kultuuriministrile, siseministrile ja kaitseministrile. Avalikust huvist tulenevalt arutas Türi vallavalitsus 12. mail peetud istungil Türil asuva II maailmasõjas hukkunute sõjahaua ning selle tähise praeguses asukohas säilitamist. Teadaolevail andmeil on ühishauda maetud 83 nõukogude armee 10. laskurkorpusesse kuulunud võitlejat, kes langesid Türi lähedal. Mälestusmärgi postamendil on eesti ja vene keeles tekst: „Siia on maetud 83 Nõukogude armee 10. laskurkorpuse võitlejat, kes langesid kangelastena Suure Isamaasõja päevil lahingutes kodumaa eest“.