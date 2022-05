Need kulutused on eriti arusaamatud ajal, kui manitsetakse elektriarvete maksmise nimel kokku hoidma. Samas on 13,6 miljardi euro suuruse riigieelarve kulu juures 1000eurone lennupilet mikroskoopiline. Loomulikult tahaks suurendada lastetoetusi, raha oleks juurde vaja haridusse, valitsus peab aitama hinnatõusuga hätta sattunud. Ei tea, kas riigieelarve maht kasvaks kaks, kolm või isegi 100 korda, kui kõik soovid kirja panna? No nii ei tule me ju omadega välja.

Langetades kütuseaktsiisi 10 senti liitri kohta, muudab see kütuse umbes 9 senti odavamaks, kusjuures riigieelarve kaotab olulise tulu. Inimene, kes ostab 100 liitrit kütust kuus, säästab aga 9 eurot. Kas see on oluline sääst ja riigieelarvele mõistliku mõjuga? Vabariigi presidendi majandusnõunik Kaspar Oja toob usutluses ERRile näite, et kui alandame Euroopas makse, mis suurendavad toiduainete nõudlust, siis Aafrikas tuleb nälg ja meile saabub põgenikelaine. „Seda me ju ei taha,“ ütleb ta. Tuleb temaga nõustuda, ei taha küll.