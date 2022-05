Taavi Libe | Valitsuse vägikaikaveo ajal abivajajate ring aina kasvab

Olukord on üpris omapärane. Pole kahtlustki, et sõjaaja peaministrina on Kaja Kallas tegutsenud hiilgavalt ning jätnud tugeva juhi mulje nii eestlastele kui välisriikidele. Kuid siin on üks aga… Kuigi ka minu tutvusringkonnas on palju inimesi, kes tunnistavad, et alates veebruari lõpust on nende närvisüsteem täiesti segi pööratud, igapäevategevustele on ülimalt keeruline keskenduda ning kogu aeg on kuklas ebameeldiv tunne, siis tegelikult me sõjas pole.