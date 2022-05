Riina Solman | Ukraina sõjapõgenike ärakasutamine oma rahvastikuprobleemide lahendamiseks ei ole moraalne

Ametiühingud on juba tähelepanu juhtinud sellele, kuidas sõjapõgenikele makstakse võrreldes kohalikega sama töö eest märkimisväärselt madalamat palka. Kuidas peaks sõjapõgenik sellise summa eest näiteks Tallinnas, kus neist enamus viibib, üldse toime tulema, korterit üürima, lapsi kasvatama? Tänase ukraina sõjapõgeniku pale on üksinda last/lapsi kasvatava naise nägu, kelle pereisa on sõjas. Selline palgataseme alla surumine ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik ja sotsiaalprobleemid kuhjuvad. Kui käituda Arenguseire keskuse antud sõnumi põhjal, kus sõjapõgenike aitamise kõrval soovimegi nendega oma rahvastikuprobleemide lahendamist edasi lükata, tekitame kindlasti probleeme juurde. Sel juhul oleks meil mõnekümne aasta pärast veel suurem hulk pensioniealisi, veel vähem töökäsi ja veel suurem sotsiaalsektori ülalpidamiskulu.