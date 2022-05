VIDEO | Põltsamaal läks kakluseks. Kuulujutt sõjapõgenike seotusest osutus valeks!

Õhtuleheni jõudnud videos teatab meeshääl: „Poisid, kes tappa tahab, siis Carl Schmidti maja ees antakse Põltsamaal kohe kurikatega kõvasti. Et kes jõuab, see tuleb ruttu!“. Videos on näha Hullava Naise pubi ette pargitud kiirabiauto ja kolm politseisõidukit.