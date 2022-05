OTSEBLOGI | Venemaa liigub oma vägedega idaosas. Ukraina nõuab pikamaa relvi

Sjevjerodonetski linnapea Oleksandr Strõjuk teatas, et linnas on tapetud vähemalt 1500 inimest.

Sõja algusest on Ukrainas surnud 241 ja haavata saanud 438 last.

Tundub, et pealetungivad väed soovivad hõivata kogu Luganski oblasti, mis on üks tagasihoidlikumaid sõjaeesmärke, mille Kreml seadis pärast pealinna Kiievi ründamisest loobumist Ukraina vastupanu tingimustes.

Sievierodonetsk on rünnaku all

