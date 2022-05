Kakumäel Ferrari lömmi sõitnud juht politseile: kass jooksis teele!

Kakumäe elanike gruppi Facebookis postitati pildid Kakumäe metsas vedelevast tuliuuest Ferrarist, millega pealtnäha teelt välja on sõidetud ja see siis sinnasamma sündmuskohale vedelema on jäetud. Laupäeval postitatud piltide kohta levis erinevaid kuulujutte, kuid esmaspäeval võttis Ferrari juht ise politseiga ühendust.