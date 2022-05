Vormsi ja Hiiumaa ulatusliku rannikureostuse kriitilised alad said puhastatud. Kokku koguti 6,1 tonni masuudijäätmeid

„Reedel sai puhtaks Vormsi saare rannaala ja laupäeval tehti suuremast masuudihulgast puhtaks kogu Hiiumaa kirderannik ja laiudki.“ Paraku jäi öösel tõusnud vee alla Kärdla ja Lehtma vaheline Tareste lahe karjamaa osa ja mõned väiksemad lõigud veel. „Neid alasid monitoorime tähelepanelikult edasi, sest sellelt alalt on tõenäoline leida masuuti, kui veetase taas alaneb,“ ütles Aasma.

Laupäeval osales Hiiumaa koristustöödel ligikaudu 110 vabatahtlikku, kelle töid ja tegemisi koordineeris 20 Päästeameti töötajat. Päästetööde juht tänab kõiki hiidlasi ja appi tulnud mandriinimesi. „Suur heameel on, et inimesed tulid appi meie paradiisisaart masuudireostusest puhastama. Ilma vabatahtlike panuseta oleksid meie rannad jätkuvalt mustad ja suvi võibolla nii rõõmsalt ei tuleks. Laupäeval tegid vabatahtlikud ära võimsa ja ulatusliku töö, et rannad saaksid puhtaks nii inimestele, kui loomadele.“