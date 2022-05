Mesilastelt 60 korda nõelata saanud naine viidi haiglasse

Juhtum leidis aset mai keskel, kus Koplis vajas kiirabi 78aastane naine. Enda sõnul oli ta saanud ca 60 korda nõelata mesilastelt, rääkis Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas. Kiirabi kutsus naine ise. Kannatanu sai esmast ravi kiirabilt ja toimetati haiglasse jälgimisele.

Virtuaalkliinik.ee teatel tekib tavaliselt mesilase nõelamise kohal paikne reaktsioon: turse, punetus, sügelemine, valu, mis on normaalne ja spetsiaalset ravi ei vaja, Sümptomid püsivad 4-6 tundi, maksimaalselt paar päeva. Kiirabi tuleb kutsuda, kui torkeid on mitu ja need on pea- või kaela piirkonnas või on varasemalt esinenud allergiline reaktsioon putuka nõelamisele ja käepärast ei ole arsti määratud esmaabiks vajalikke ravimeid.