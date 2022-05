Õiguskantsler uurib liigset rongimüra Elva vallas

Õiguskantsleri poole pöördus rongimüra pärast Elva valla elanik. Rongide tekitatud müra on seal mitmel korral mõõdetud ja leitud, et see ületab piirnorme, ometi ei ole müra vähendamiseks seniajani midagi tulemuslikku ette võetud, teatas õiguskantsler pöördumises terviseameti poole. Atmosfääriõhu kaitse seaduse järgi peab müraallika valdaja hoolitsema, et raudtee kasutamisega kaasnev müratase ei ületaks õigusaktis määratud piirnormi. AS Eesti Raudtee on norme ületavast mürast teadlik, kuid pole selge, kas, millal ja mida kavatseb ettevõte müra vähendamiseks ette võtta, märgib õiguskantsler. Avaldust läbi vaadates märkas õiguskantsler sedagi, et raudtee lähedal elavad inimesed on kurtnud vibratsiooni üle. Ka vibratsioonile on õigusaktiga kehtestatud piirmäär.

Õigusaktis kehtestatud piirnormi ületamist saab käsitleda olulise keskkonnahäiringuna. Terviseametil on õigus teha riiklikku järelevalvet ja kontrollida, kas müra piirnorme ja vibratsioonile kehtestatud nõudeid järgitakse, märgib õiguskantsler, kelle sõnul on terviseameti pädevuses rakendada nii müra kui ka vibratsiooni vähendamiseks riikliku järelevalvet, kui see on vajalik ja põhjendatud. Õiguskantsler palub terviseametil selgitada, mida on amet teinud või kavatseb ette võtta, et rongimüra jääks normide piiresse.