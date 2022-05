Georg Malvius | Muusika vägi

Muusika on imeline kingitus, millega maailm meid on õnnistanud. Selle väest annab aimu kogu inimkonna ajalugu. Jah, tsivilisatsiooni areng on tihedalt seotud muusika ajalooga. See sai alguse iidsetel aegadel, mille kohta pole kirjalikke allikaid. Muusika on saatnud inimesi elu kõigis ajajärkudes: sünnist abieluni ja abielust surmani.