Juhtkiri | Mis päriselt edasi viib?

Kohati on loomulik soov sulguda endasse, minna tagasi traditsioonide juurde, saada ise ja oma lastega koos hakkama. Ent kuigi muutused on sageli valusad, on paljud neist head. Ei unista ilmset keegi kivikirvega mammuti taga ajamisest ja tuleb tunnistada, et veel eelmisel sajandilgi oli enamiku elu tänapäeva moodsa standardi kohaselt suhteliselt ebameeldiv.

Paljukirutud rohepöördes on tegelikult mitu ideed, mis kindlasti muudavad kõigi elu paremaks, ja teises otsas kindlasti mõni äärmiselt loll mõte. Konsultant Anu Ruul toob Õhtulehe taskuhäälingus „Börsisupp“ välja, et hindamatuks on muutunud oskus analüüsida andmeid, märgata probleeme ja otsida teadlikult neile lahendusi. Tähtis on inimeseks olemine, sest me elame väga ebakindlas keskkonnas, kus on haigused, sõjad, looduskatastroofid. „Oluline on, kui hoolivad oleme ettevõtjate ja juhtidena teiste inimeste suhtes. Tänu sellele suudame ka luua suuremat positiivset muutust üksikisiku tasandil,“ arvab ta.