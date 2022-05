TOP | Ikka sõda

Ei tahaks, aga ei saa jätta ka selle nädala pingereast kuidagi välja sõda Ukrainas. Putini peas kiire rünnakuna ette kujutatud röövkäigust on saanud paljudele lõputa õudus. Iga päev tuleb uusi uudiseid. Uued kuriteod, lahingud. Ukraina lihtsalt ei saa kaotada, see annaks Venemaale kuraasi edasi marssida. Putin ei saa kaotada, see oleks ilmselt tema lõpp. Ja nii virelevad miljonid iga päev lõputa õuduses.