Seisukoht | Suveteatris surma ei saa?

Tulgu või taevast pussnuge, pisikesi poisse või hirmsat inflatsiooni, suvelavastuste nimekiri on igal aastal vaat et kilomeetripikkune. Teatrit tehakse nii muldrikul kui ka mõisas peente parkettide pääl. Iseasi on see, kui paljud umbes poolesajast tegijast end sügisel jõukaina tunnevad. Isegi siis, kui piletihinnad taevasse tüürivad.