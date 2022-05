FOTOD | Saka mõisas avati mälestusmärk Mathias Rusti ajaloolisele lennule

35 aastat tagasi, 28. mail 1987 maandus 18aastane saksa harrastuslendur väikelennukil Cessna Skyhawk 172 Moskva Punasel väljakul. Mathias Rust alustas oma legendaarset lendu Helsinkist Malmi lennuväljalt, sisenedes üle Soome lahe lennates Saka kohal NSV Liidu õhuruumi ning vältides kõiki õhukaitsesüsteeme maabus 6 tundi hiljem Punasel väljakul, otse Kremli müüride all. Mälestusmärgi „Raudse raamatuna“ kujundatud stendilt võib Rusti lennu lugu lugeda neljas keeles.

„See lend läbi raudse eesriide andis lisaimpulsi Nõukogude Liidu lagunemisele ja Eesti taasiseseisvumisele,“ ütles Saka mõisa omanik Tõnis Kaasik. „Tahtsime omalt poolt väärindada mälestusmärgiga seda ajalugu muutnud tegu, mis on otsapidi seotud ka Saka ajalooga. Just Saka piirkonnas sisenes Rust enda lennukiga nõukogude õhuruumi ning Kohtla-Järve kohale jõudes hakkas piki raudteed Moskva poole lendama. Tänasel päeval, mil Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa Föderatsioon peab agressiivset sõda naaberriigi Ukraina ja kogu läänemaailma vastu, sooviga pöörata aeg tagasi Rusti lennu eelsesse aega, on taolise lennu meenutus eriti tähenduslik,“ lisas Kaasik.